بالصور- محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ويستمع لمطالب المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد عبد الستار إمام وخطيب المسجد، والتى جاءت بعنوان "ونغرس فيأكل من بعدنا".

وحرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب واحتياجات بعض الأهالى الذين التقى بهم، مؤكداً على أن التواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز يهدف للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم، وأنه يتم العمل على وضع الحلول العاجلة لكافة المطالب والشكاوى ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها من خلال تكليف المسؤولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى معها .