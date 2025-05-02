"مجهودك يصنع فارقًا".. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد العمال بورشة علمية وفنية للأطفال

جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، بعيد العمال بتنظيم ورشة علمية وفنية مميزة، سلطت الضوء على جذور عيد العمال في الحضارة المصرية القديمة، ودور العمال في بناء المعالم العظيمة التي لا تزال تبهر العالم حتى اليوم.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف نفذت ورشة مميزة للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، استمتعوا خلالها بأنشطة فنية وأشغال يدوية، وقصص ملهمة عن دور العمال في المجتمع، وذلك على هامش الاحتفال بعيد العامل.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الجانب النظري للورشة تناول نشأة عيد العمال في العصر الحديث، والذي بدأ في الأول من مايو 1886 في شيكاغو، عندما خرج العمال مطالبين بحقوقهم في تحديد ساعات العمل، مما أدى إلى أحداث تاريخية غيرت مسار النضال العمالي، وجرى التعريف بـ "الأممية الاشتراكية"، ودورها في ترسيخ هذا اليوم كعيد عالمي للعمال.

وأشار إلى أن الجانب الفني أبدع الأطفال المشاركون خلالها في صنع هدية رمزية على هيئة "ترس" ملون بألوان العلم المصري، كرمز لدور العامل المحوري في حركة الحياة، مكتوب عليها عبارة "مجهودك يصنع فارقًا".

وأكد أنه جرى توزيع الهدايا تقديرية على عمال المتحف من أقسام "النظافة، الزراعة، والصيانة"، تكريمًا لجهودهم وتقديرًا لعطائهم، بمشاركة الأطفال الذين قدموا لهم شهادات الشكر بأنفسهم، كونهم "ترس المتحف" الذي لا يعمل من دونهم.