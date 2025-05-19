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في 10 أيام.. إزالة 850 تعديًا على أراضي الدولة والزراعة بالمنيا

09:35 م الإثنين 19 مايو 2025
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    إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة
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    إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة
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    إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة
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المنيا – جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا إزالة 850 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 10 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على ممتلكات الدولة ومقدراتها.

وأوضح المحافظ اللواء عماد كدواني أن الحملات أسفرت عن إزالة 169 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و366 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومبانٍ تم رصدها من خلال تقارير المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 315 حالة بناء مخالف على أراضٍ زراعية مملوكة لأفراد.

وأكد كدواني أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مشددًا على التزام الدولة باسترداد حقوقها وحماية الرقعة الزراعية.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وتجنب أي تعديات أو مخالفات، مؤكدًا استمرار رصد المخالفات والتعامل معها دون تهاون.

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إزالة تعديات تعديات الأراضي المنيا
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