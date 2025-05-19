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الكفن يُنهي خصومة ثأرية بقرية إسطنها في المنوفية (فيديو وصور)

08:35 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إنهاء خصومة ثأرية بقرية إسطنها في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    إنهاء خصومة ثأرية بقرية إسطنها في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    إنهاء خصومة ثأرية بقرية إسطنها في المنوفية
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المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء الاثنين، عقد جلسة صلح بين عائلتي "جعفر" و"حلاوة"، لإنهاء خصومة ثأرية نشبت بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، على خلفية جريمة قتل وقعت إثر خلاف بين شابين من أبناء القرية.

وخلال الجلسة، التي حضرها مساعد مدير أمن المنوفية، ومأمور مركز شرطة الباجور، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية وممثل عن مديرية الأوقاف، قُدِّم "الكفن" من جانب والد أحد المتهمين في الواقعة، في تقليد عرفي يهدف لطي صفحة الثأر وتهدئة الأوضاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشادة تطورت بين شابين، استعان أحدهما بصديق يقود دراجة نارية لمرافقته خلال تنفيذ جريمة القتل. وأثناء ملاحقة الطرف الآخر، أُطلق عيار ناري أصاب بالخطأ والد الضحية، "عادل شمس حلاوة"، ما أدى إلى وفاته.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وأصدرت محكمة جنايات شبين الكوم حكمًا بالسجن 25 عامًا على المتهم الأول، و15 عامًا على المتهم الثاني، في حين أُجريت مراسم الصلح بحضور حاشد من أبناء القرية وأقارب العائلتين وسط إجراءات أمنية مشددة.

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