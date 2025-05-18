لتعزيز الجاهزية.. تنفيذ محاكاة حريق بمجلس مدينة كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – إسلام عمار:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، الأحد، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى المجلس في حال نشوب حريق وهمي، وذلك ضمن خطة تعزيز الاستعدادات لمواجهة الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وجرت التجربة بحضور فريق الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، وخضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، ومحمد عكاشة، السكرتير العام للمركز، وبمشاركة فرق الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت المحاكاة بإطلاق صافرات الإنذار، وتم إخلاء المبنى في وقت قياسي، وسط التزام كامل من الموظفين والمواطنين، مع التأكد من كفاءة مخارج الطوارئ وتدريب العاملين على الإجراءات السليمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن التجربة تهدف لرفع الجاهزية وسرعة الاستجابة وضمان سلامة العاملين والمترددين على المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ تدريبات مماثلة في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.