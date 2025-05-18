للمرة الأولى بـ"صحة الدقهلية".. نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة في تمى الأمديد (صور)

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد المركزي في إجراء أول عملية لتثبيت كسر بالفقرات العنقية، لشاب يبلغ من العمر 20 عامًا، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن "هذا النجاح يُجسّد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات الجراحية التخصصية داخل مستشفيات الوزارة، ويؤكد قدرة الفرق الطبية على إجراء تدخلات معقدة كانت تقتصر في السابق على المستشفيات الجامعية أو الخاصة".

وأشار مدكور إلى أن الجراحة تُعد من العمليات البالغة الدقة والخطورة، لكونها تتعلق بمنطقة حساسة في العمود الفقري، لافتًا إلى أن استقرار حالة المريض بعد الجراحة بهذا الشكل يُعد إنجازًا طبيًا يُحسب للفريق المعالج وللمنظومة الصحية بالدقهلية بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية لشؤون الطب العلاجي، أن "نجاح مثل هذه العمليات هو نتيجة مباشرة لتوسع المديرية في دعم التخصصات الدقيقة داخل مستشفيات الطرف، وتكثيف التعاقدات مع الأساتذة والاستشاريين، ما ينعكس على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي، دون الحاجة للإحالة إلى مستشفيات مركزية أو جامعية".

وكان المستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من آلام شديدة بالرقبة إثر حادث طريق، وبعد الفحص الإكلينيكي والأشعة، تبيّن وجود كسر بالفقرة العنقية الثالثة.

وعلى الفور، جرى تحضير الحالة للعملية، وتم إجراء الجراحة بتقنية تثبيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة باستخدام عدد 2 قفص عنقي ذاتي التثبيت بمسامير من التيتانيوم.

وبعد الجراحة، استقرت الحالة تمامًا، وتمكن المريض من الحركة بدون مساعدة وبكامل قوته العضلية، ويواصل التعافي تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

ووجه الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والفريق الطبي القائم على الجراحة، وعلى رأسهم: الدكتور عماد حمدي مدير مستشفى تمى الأمديد، والدكتور محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، والدكتور أحمد مجدي أخصائي التخدير، والدكتور خالد شرف طبيب مقيم تخدير، والدكتور محمد علي طبيب مقيم جراحة، وأماني أبو الوفا مشرفة العمليات، وفريق التمريض بقسم الجراحة والتخدير بالمستشفى: تقوى السيد عبد المجيد، وحبيبة سعد السيد، وحنان جلال السيد.