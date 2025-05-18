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تقل طلابًا.. 5 مصابين في انقلاب ملاكي في المنيا

06:19 م الأحد 18 مايو 2025

اسعاف

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المنيا – جمال محمد:

أُصيب 5 طلاب، اليوم الأحد، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

تلقّت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة ملاكي تُقل عددًا من الطلاب بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: مصطفى محمد هاني، 15 سنة، محمد عبد الله محمد، 17 سنة، سارة محمد أحمد، 18 سنة، يوسف محمد جمال، 16 سنة، وأنس إيهاب محمد، 16 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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