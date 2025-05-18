رفات متناثرة وقبور مبعثرة.. 4 سم أشعلت أزمة "ديبو عوام" بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

فتحت السلطات المصرية تحقيقًا في واقعة صادمة شهدتها قرية "ديبو عوام" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب تداول صور تُظهر مقابر مهدمة ورفات بشرية متناثرة، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت.

وبحسب مصادر أمنية، بدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة التي تعود إلى نزاع بين عائلتين محليتين، إثر خلاف على ملكية المقابر، وفروق طفيفة في المساحة لا تتجاوز 4 سنتيمترات. وقد أوقفت قوات الأمن 4 متهمين من أصل 7 تم تحديدهم على خلفية الحادث، فيما لا يزال 3 آخرون هاربين.

في الساعات الأولى من صباح الأحد، بقي أفراد عائلة الشيخ محمد عبداللطيف بجوار رفات أقاربهم التي تم استخراجها من بين الأنقاض، بينهم الجد والأب والابن الذي توفي قبل نحو 40 عامًا، وتم جمع الرفات في أكياس بلاستيكية تحت إشراف النيابة.

وتشير التحريات إلى أن الخلاف نشب بين عائلتي "الشيخ محمد عبداللطيف" و"محمد أمين"، بشأن تقسيم أرض المقابر، التي تعتبر أرضًا عامة تابعة للقرية، وليست ملكًا خاصًا. ووفقًا لمحامي القرية، صلاح النوبي، فإن المقابر تم توزيعها قديمًا بطريقة عرفية، مع تخصيص ثلاثة مدافن (عيون) لكل عائلة، لكن خلافًا نشب لاحقًا حول ترميم المقابر وجمع التبرعات لذلك، ما أدى إلى تصاعد التوتر.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهمين استخدموا معدات لهدم المقابر القديمة التي تخص عائلة عبداللطيف، فيما أنكرت العائلة الأخرى أي نية إجرامية، معتبرة ما حدث "سقوطًا عرضيًا" للبناء المتهالك.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغًا بالواقعة من الأهالي، وانتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد العزب لمعاينة الموقع. وتبين وجود هدم جزئي لقبر يحتوي على رفات ثلاثة متوفين من عائلة واحدة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 5138 لسنة 2025، كما أمرت بضبط وإحضار الثلاثة الآخرين، وندبت لجنة من الطب الوقائي لنقل الرفات ودفنها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وينفي المتهمون ضلوعهم في الواقعة أو المشاركة فيها، مشيرين إلى أن ما جرى يأتي ضمن خلاف قديم بينهم وبين عائلة عبداللطيف، دون نية للإساءة أو تدنيس حرمة الموتى.