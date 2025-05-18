سيارة تكنولوجية تجوب مراكز بني سويف لتوفير الخدمات الحكومية

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشغيل سيارة تكنولوجية متنقلة تجوب مراكز المحافظة، لتوفير بعض الخدمات الحكومية واستخراج بعض الأوراق للمواطنين في أسرع وقت.

ومن جانبها أوضحت داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه جرى إعداد خطة تحرك وخط سير محدد للسيارة المتنقلة، التي تُمكن المواطنين من الحصول على بعض الخدمات الحكومية، واستخراج بعض الأوراق الخاصة بملف التصالح، دون الحاجة للتوجه للمراكز التكنولوجية الثابتة بكل مجلس مدينة.

وتابعت أن خط سير السيارة يبدأ من مركز أهناسيا غدا الإثنين، ويستمر لمدة يومين، يليه مركز ببا، مرورا بكافة مراكز المحافظة، للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشارت إلى أن السيارة التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، وتتيح العديد من الخدمات مثل: إصدار التراخيص، و خدمات المحليات، وتلقي الشكاوى، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات التموين، وذلك بمساعدة موظفين مدربين على التعامل مع المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم، وذلك في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، لتصبح أكثر كفاءة ويسرًا في الوصول للمواطنين.