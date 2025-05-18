رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل كليات الجامعة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علي محمد يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء محمود الشريف، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور خليل علي خليل، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى جانب وكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور جمال تاج، خلال الجولة على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب، بما يسهم في تيسير أداء الامتحانات وتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أوضح الدكتور علي محمد يوسف أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى التزام الطلاب بالتعليمات وحرصهم على الانضباط داخل اللجان. وأضاف أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بلغ نحو 2749 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب بكلية العلوم الصحية التطبيقية نحو 523 طالبًا وطالبة.