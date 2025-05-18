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تجربة سياحية استثنائية بـ 75 جنيهًا في جبل الطويلات بجنوب سيناء -صور

01:14 م الأحد 18 مايو 2025
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    الجلوس في حضن الطبيعة
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    الخضروات
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    الشيخ محمد اغنم
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    المزرعة_1
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    أماكن لمشاهدة لاستعراضات
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    حمام السباحة
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    حمام سباحة على الجبل
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    فرن بلدي
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    أبراج حمام على الجبل
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    الأبراج
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    منطقة جبل الطويلات السياحية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

في قلب مدينة دهب الساحرة، يقف جبل الطويلات شامخًا ليقدم للسائحين تجربة سياحية استثنائية تمزج بين سحر الطبيعة الخلابة وأصالة الحياة البدوية، مع لمسة عصرية تمنح الزائر متعة لا تُنسى.

يقول الشيخ محمد الغنام، المشرف على منطقة جبل الطويلات، إن قمة الجبل تحتضن مفاجآت عديدة تنتظر المستكشفين، أبرزها حمام سباحة فريد يتيح للزوار الاسترخاء والتمتع بمنظر بانورامي خلاب للمنطقة.

كما تتزين القمة بثمانية أبراج للحمام، مما يتيح للسياح فرصة الاقتراب من هذه الطيور وإطعامها والتقاط صور تذكارية مميزة بعد صعود الجبل عبر سلم حديدي آمن.

لا تتوقف متعة الزيارة عند هذا الحد، ففي سفح الجبل تنتظر الزوار مزرعة صغيرة تزخر بالخضروات والفاكهة الطازجة، حيث يمكنهم جنيها بأنفسهم وتذوق المنتجات العضوية اللذيذة. كما يعيش الزائر تجربة الريف المصري الأصيل بمتابعة طهي الأطعمة الشهية في الفرن البلدي وتناول الطيور المحلية.

ومع حلول الليل، يتحول جبل الطويلات إلى مسرح ساحر، حيث تقام سهرات فنية ممتعة على ضوء القمر والمصابيح، ويتذوق الزوار المشروبات البدوية الأصيلة بنكهاتها المتنوعة والمميزة.

وأكد "الغنام" أن المنطقة استغلت المواقع البعيدة عن الجبل لإنشاء المزيد من المقومات السياحية الجاذبة، مع الحفاظ على أجواء المتعة والمغامرة والاسترخاء وسط طبيعة الطويلات الساحرة.

وأشار إلى أن تكلفة الرحلة إلى جبل الطويلات لا تتعدى 75 جنيهًا شاملة الانتقالات ومشروبًا، بينما تتوفر الأطعمة الشهية بأسعار مناسبة، حيث يفضل البعض الفطير المشلتت والطواجن المطبوخة في الفرن البلدي بتوابل مصرية أصيلة، ويمكن للسائحين حتى المشاركة في إعداد هذه الأطباق.

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مدينة دهب جبل الطويلات جنوب سيناء
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