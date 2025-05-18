براءة موظف بالمعاش من تهمة الاعتداء على رئيس مدينة فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أسدلت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، الستار على قضية طعن رئيس مدينة دشنا على يد موظف بالمعاش، حيث أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم، بعد أن حضر المجني عليه الجلسة والتنازل عن القضية، وذلك عقب نجاح القيادات الشعبية في الصلح بينهما.

تعود أحداث القضية إلى 19 مارس الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.س، مدير إدارة تموين دشنا سابقا بالمعاش، تهمة الاعتداء بسلاح أبيض على المجني عليه أشرف أنور، رئيس مدينة دشنا سابقا ورئيس مدينة قنا حاليا، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب بناء حائط مخالف بناحية الصعايدة بمركز دشنا.

وكان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، شاركوا في مراسم الصلح بين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أشرف أنور، وأسرة المتهم بالتعدى عليه طعناً بآلة حادة في وجهه، بسبب خلاف على بناء حائط مخالف.



وخلال جلسة المحاكمة حضر المجني عليه وتنازل عن القضية والصلح مع المتهم، فقضت المحكمة ببراءة المتهم.