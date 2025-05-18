إعلان

محامو البحيرة يمتنعون عن الحضور أمام دوائر الجنايات احتجاجًا على زيادة رسوم التقاضي -صور

11:35 ص الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتجاج محامون البحيرة
  • عرض 5 صورة
    احتجاج محامون البحيرة4
  • عرض 5 صورة
    احتجاج محامون البحيرة3
  • عرض 5 صورة
    احتجاج محامون البحيرة2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

امتنع محامو البحيرة عن الحضور أمام دوائر الجنايات، اليوم الأحد، في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي.

وقال رامي الحديني، وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة: "إعمالًا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، وذلك على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما".

وأضاف الحديني: "نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن".

وأشار الحديني إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.

وقال أحمد سويدان عضو مجلس نقابة شمال البحيرة: "جوله جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها فى مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة بدون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة فى غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين".

وأضاف: "نقابة المحامين مستمرة فى إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعا عن حق المواطن فى اللجوء لقاضية الطبيعي"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رسوم التقاضي رامي الحديني محاكم جنايات مصر محكمة السلخانة مجلس شمال البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المباراة الأخيرة".. أزمة قلبية تخطف شابًا أثناء اللعب مع زملائه في المنيا

إعلان

إعلان