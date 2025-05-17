"مصر تجمعنا".. قساوسة يشاركون في افتتاح مسجد بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد افتتاح مسجد السنادقة بقرية المعيصرة بالبحرى سمهود في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، مشاركة عدد من القساوسة، وذلك في مشهد يعكس تلاحم النسيج المصري الواحد.

وشارك في الافتتاح القمص بولس نظير ثابت، والقس إبرام جبره، كهنة كنيسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بأبوشوشة في مركز أبوتشت، والشيخ محمود سلمان الحلفاوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إلى جانب قيادات وأئمة الأوقاف ولفيف من الشخصيات العامة، وأهالي القرية والقرى المجاورة، مما يعكس الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة.

وقال القمص بولس نظير ثابت، إن تواجده في افتتاح المسجد يعد تأكيدًا على عمق الأخوة بين المسلمين والأقباط، وأن الأديان كلها مصدرها واحد، مردفًا: "هي دي مصر، وهو ده الطبع اللي اتربينا عليه أننا نسيج واحد وبلد واحد".

وأكد القس إبرام جبره، أن الوحدة الوطنية والتسامح بين المسلمين والمسيحيين واقع يعيشه الجميع وليس مجرد شعارات، وهو ما يظهر فى علاقات الود والمحبة خلال المناسبات والأعياد والحياة اليومية.