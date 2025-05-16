أسوان تنجح في توريد 270 ألف طن قمح.. 113 ألفًا داخل المحافظة

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج محافظة أسوان، استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، والتي بلغت حتى الآن 270 ألفًا و255 طنًا.

يتابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عمليات التوريد عن كثب، ووجه تعليماته لمسؤولي مديرية التموين والجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية للمزارعين بأهمية توريد كامل إنتاجهم من القمح.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق أقصى قدر من التوريد خلال موسم الحصاد الحالي 2025.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين، أن مفتشي ومسؤولي المديرية بالإدارات الفرعية يعملون على مدار الساعة لتجاوز المستهدف من كميات القمح الموردة من المساحات المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي، والتي تصل إلى 409 آلاف و547 فدانًا.

وأشار إلى أن الصوامع والشون والبناكر داخل نطاق المحافظة استقبلت 113 ألفًا و255 طنًا، بينما تم توريد 157 ألف طن أخرى في صوامع المحافظات المجاورة التي تم التنسيق معها لاستقبال الكميات، وهي الترامسة والمراشدة في قنا، وإسنا، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.