محافظ الإسكندرية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان تطوير شارع النبي دانيال- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ترافقه إنجلينا إيجهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، اليوم الجمعة، جولة ميدانية، لتفقد أعمال تطوير وإحياء شارع النبي دانيال أحد أعرق الشوارع التراثية في الإسكندرية.

واستعرض المحافظ تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى إعادة الشارع إلى سابق عهده كموقع نابض بالحياة الثقافية والتاريخية، من خلال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل شامل، بما يضمن استدامة الخدمات وتهيئة بيئة حضرية متطورة.

وأوضح أن المشروع يتضمن ترميم الطابع المعماري التاريخي للشارع، من خلال صيانة واجهات المباني ذات القيمة التراثية، وتطوير الأرصفة، وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب تركيب مقاعد وعناصر تجميلية تضيف إلى الهوية البصرية للمكان.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى إعادة تنظيم الحركة المرورية والأنشطة التجارية، من خلال إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، وتنظيم أماكن الباعة الجائلين بما يحافظ على المظهر الجمالي.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير شارع النبي دانيال يمثل نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على التراث ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الثقافية للمدن المصرية.