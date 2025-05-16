أسيوط تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالاستعداد التام لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل لجان الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتي ترتبط مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع كافة أشكال الغش، وتطبيق القواعد بكل حزم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، لمناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات، بحضور محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب مديري المراحل التعليمية، ووكلاء الإدارات، وموجهي المواد الأساسية، ومسؤولي التعليم الفني، والتعليم الخاص، والتعليم المجتمعي، والتربية الخاصة، والمدارس الرسمية والمتميزة للغات، بالإضافة إلى مسؤولي المتابعة الميدانية، وشؤون الطلاب، والتوجيه المالي، والتطوير التكنولوجي.

وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحرير إقرارات الموانع لجميع المشاركين في اللجان، مع وضع خطة متابعة شاملة لجميع المراحل التعليمية، لضمان الانتهاء من المناهج والمراجعات قبل بدء الامتحانات.

كما شدد المحافظ، على أهمية توفير جميع مستلزمات اللجان من أوراق وأدوات، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير أفضل الظروف الممكنة للطلاب.