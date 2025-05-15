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بالصور- انقلاب سيارة محملة بالرمال على الطريق الدولي بكفر الشيخ

04:22 م الخميس 15 مايو 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد الطريق الدولي "كفر الشيخ - طنطا" في اتجاه قرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، ما أدى إلى تعطل الحركة المروري على الطريق.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا حول وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال أثناء دخولها كمين القرضا مدخل مركز كفر الشيخ مع تعطل الحركة المرورية على الطريق.

انتقل المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من ضباط الشرطة فيما جرى توجيه فرق الطوارئ بالتنسيق مع خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، لسرعة التعامل مع الموقف، ورفع السيارة من موقع الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتبين من خلال البلاغ الوارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ومن خلال فحص رجال المرور تبين أن سائق السيارة النقل فوجئ بعطل مفاجئ في فرامل السيارة ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق دون وقوع إصابات.

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انقلاب سيارة محملة بالرمال الطريق الدولي كفر الشيخ
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