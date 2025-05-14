مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم "ASREN" - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم "ASREN"، بحضور الدكتور محمد سليمان، القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، و"يوسف الطرمان"، المدير العام للمنظمة.

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سليمان، أن الاتفاقية تعكس التزام المكتبة بدعم المجتمعات العلمية والمعرفية في الوطن العربي وإفريقيا، مشيرًا إلى أن المكتبة كانت دائمًا مركزًا للعلم والمعرفة.

وأوضح أن الهدف من التعاون هو تعزيز فرص الوصول إلى المعرفة وتمكين الباحثين بالأدوات اللازمة لتطوير أبحاثهم.

وتستهدف الاتفاقية بناء بنية رقمية حديثة تُتيح الوصول إلى الموارد العلمية المفتوحة، وتنظيم برامج لبناء القدرات، فضلًا عن استضافة فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والمكتبيين في مختلف الدول.

وأشار إلى أن مشروع "خدمات المكتبة لإفريقيا" (BAIFA) يُمثِّل أحد الركائز الأساسية لهذا التعاون، حيث يسعى إلى تدريب الكفاءات الإفريقية، وإطلاق مشروعات رقمية، وبناء شبكات معرفية متخصصة لدعم البحث العلمي في البيئات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد.

من جانبه، عبّر يوسف الطرمان مدير المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (ASREN)، عن تقديره لدور مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى كونها أكثر من مجرد مكتبة، إذ تضم مركزًا للمؤتمرات ومتحفًا، إلى جانب تميزها في مجال الحوسبة الفائقة والكمومية. وأكد أن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم تسعى إلى توفير بنية تحتية متطورة للباحثين والأكاديميين، بما يسهم في تعزيز التعاون العلمي على المستويين العربي والدولي، إلى جانب دعم الشباب والمرأة في مجالات التكنولوجيا.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تعزيز مفهوم العلم المفتوح، وبناء القدرات، وتطوير المهارات البحثية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى مجالات الحوسبة الفائقة، والسحابية، والكمومية.

وفي ختام كلمته، وجه "الطرمان" دعوة رسمية لمكتبة الإسكندرية للمشاركة في مؤتمر المنظمة السنوي الخامس عشر e-AGE25، المقرر انعقاده في عمان خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، كما عبّر عن رغبته في استضافة النسخة السادسة عشرة من المؤتمر في مكتبة الإسكندرية تعزيزًا لهذا التعاون.