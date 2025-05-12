وفاة مواطن في انهيار جزئي بمنزل في طوخ

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

شهدت قرية أميّاي التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، اليوم، مصرع مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر انهيار جزئي بحائط منزله أثناء قيامه بأعمال تعلية باستخدام الطوب الأبيض.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، أفاد بانهيار جزء من حائط منزل ووجود جثة في الموقع.

وانتقل إلى مكان الواقعة المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، يرافقه نائبه إيهاب مهدي، ومسؤول الأزمات يحيى عبد المنعم. وتبين من المعاينة أن المواطن "م. ب. ح" كان يقوم بأعمال بناء داخل منزله، وأثناء العمل انهار جزء من السقف، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقد تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.