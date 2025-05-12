إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية -صور

الشرقية ياسمين عزت

أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق أبو كبير -الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى إصابة عدد من المواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو كبير الزقازيق بعد منطقة أبو ياسين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص نتيجة الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرتها، جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.