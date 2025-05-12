ضربها بحجر على رأسها.. إحالة عاطل للمفتي لاتهامه بقتل سيدة فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، إحالة عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامه بقتل سيدة بحجر على رأسها، وذلك إثر خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة يوم 10 يونية القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ ع إ" 29 سنة، في القضية رقم 15795 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 5/ 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز اداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قطعة حجرية) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.