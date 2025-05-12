مصرع شاب بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بطلقات نارية، إثر مشاجرة نشبت بين مجموعة أشخاص بالأسلحة النارية في قرية السليمات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة في قرية السليمات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ب، بطلقات نارية إثر مشاجرة بين مجموعة أشخاص بالأسلحة النارية في قرية السليمات مركز أبوتشت.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.