جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أطلقت جامعة بنها فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى للفنون الشعبية، بمشاركة جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، إلى جانب جامعة بنها المستضيفة.

شهد المهرجان عروضًا فنية مستوحاة من التراث الشعبي المصري، قدمتها فرق طلابية تمثل مختلف الجامعات المشاركة، إلى جانب مشاركة فرقة مدرسة الشبان العالمية ببنها بعرض فني بعنوان "الليلة الكبيرة".

حضر الافتتاح عدد من رؤساء الجامعات، بينهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالإضافة إلى قيادات تعليمية وفنية، وشخصيات عامة.

وأكد الدكتور الجيزاوي أن المهرجان يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتوظيفها في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الوعي بالتراث الشعبي بين الأجيال الجديدة.

كما أشاد بأداء الطلاب وحرص الجامعة على دعم الموهوبين في مختلف الأنشطة الفنية والثقافية.