الأشموني: صوامع الشرقية تستقبل 400 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين المعتمدة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التوريد تتم بسلاسة منذ انطلاق موسم التوريد لعام 2025.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 395,897 طن و166 كيلو جرامًا من الأقماح المحلية، منها 27,344 طن و577 كيلو تم توريدها يوم أمس فقط، مؤكدًا جاهزية الصوامع والشون لاستقبال المحصول وفقًا للضوابط المعتمدة.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده حتى الآن من محصول القمح بلغ 265,109 فدان من إجمالي 370,183 فدانًا مزروعة هذا الموسم. وأشار إلى تنوع الحقول الإرشادية التي تم زراعتها هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة على النحو التالي توضيحه: 56 حقلًا فرديًا في أراضٍ قديمة، 7 حقول فردية في أراضٍ جديدة بمساحة فدان واحد لكل حقل، و15 حوضًا سمكيًا بمساحة إجمالية 410 أفدنة و8 حقول فردية في أراضٍ ملحية.

وفي سياق متصل، أشار المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، إلى أن أماكن التخزين تشمل الصوامع المعدنية والأسمنتية والحقلية، بالإضافة إلى البناكر والهناجر والشون المطابقة لشروط التخزين.

وأكد أن كافة المواقع يتم فحصها من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التموين، وزارة التموين، هيئة سلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والجهات المسوقة.

وأوضح أن نتائج المعاينات تُرفع للوزارة مرفقة بنماذج معتمدة توضح مدى صلاحية أماكن التخزين وسعتها الاستيعابية، وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقماح المحلية.