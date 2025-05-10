إزالة 7 حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي تستمر خلال الفترة من 10 وحتى 30 مايو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرارًا لمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ أعمال الإزالات، التي جاءت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، والجهات المعنية بالمحافظة.

وشهد اليوم الأول من الحملة إزالة 7 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بإجمالي مساحة بلغت 145 فدانًا 10 قراريط 200 متر مربع.

وتضمنت الإزالات: 5 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية مملوكة ملكية خاصة، بمساحة 145 فدانًا 10 قراريط ،حالتين تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة، بمساحة 200 متر مربع، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة وغير مأهولة.

جاءت الأعمال تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه، إلى جانب قوات إنفاذ القانون.

وشدّد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني لتنفيذ الإزالات، ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي المستردة، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعدي مجددًا.

يُذكر أن الموجة 26 لحملة إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: من 10 حتى 30 مايو 2025 ، والمرحلة الثانية: من 7 حتى 27 يونيو 2025 ، والمرحلة الثالثة: من 5 حتى 25 يوليو 2025.