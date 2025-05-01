تزامنًا مع عيد العمال.. المنيا تطرح 3 وحدات صناعية مُجهّزة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت، اليوم الخميس، ولمدة 15 يومًا، في طرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيز بنظام التمليك داخل المجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، منها 3 وحدات صناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد العمال.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تستهدف أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية محفّزة، ودعم قطاع الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين سحب كراسة الشروط والتقديم إلكترونيًا لأول مرة، بدءًا من اليوم وحتى 15 مايو 2025، وذلك من خلال التسجيل على بوابة مصر الصناعية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني: www.madein.eg.

ولفت كدواني إلى أن الطرح يتم وفقًا لتيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة، تشمل تسهيلات بنكية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وتمويلًا ميسّرًا لشراء الآلات والمعدات، لافتًا إلى أن المساحات المتاحة للوحدات تتراوح بين 432 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، مع إعطاء الأولوية لطلبات التوسعات من المصانع المنتجة داخل المجمع، وكذلك للسداد الفوري.