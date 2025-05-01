توريد 35 ألف طن قمح للشون والصوامع في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ارتفاع الكميات الموردة من القمح منذ بدء موسم التوريد إلى 35 ألفا و484 طنًا، موزعة بواقع 13639 طنا بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و91 طنًا بشون البنك الزراعي المصري، و2841 طنًا بصوامع جهاز مستقبل مصر، و18912 طنًا بصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بلغت 108 ألف و 485 فداناً، بمتوسط إنتاجية متوقعة تٌقدر بنحو 22 أردبا للفدان، لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين.

كان المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام محصول القمح المحلي برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين"مقرراً"، ومدير الرقابة التموينية، و رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، فضلا عن بعض التنفيذيين المعنيين، للإشراف ومتابعة عملية الاستلام والتوريد للمحصول، وتلافي أية معوقات، لأعمال التوريد بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.