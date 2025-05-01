حملة لتحصين الكلاب الضالة في شوارع الأقصر ضد السعار

الأقصر- محمد محروس:



أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك في منطقة سيدي أبو الحجاج ومحيط معبد الأقصر وشارع وميدان المحطة، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي إطار تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 والالتزام بالمعايير الدولية للرفق بالحيوان.

وأشرف على الحملة الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري، حيث تم فحص الكلاب الضالة للتأكد من خلوها من الأعراض الظاهرية للسعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أن مفعول التحصين يستمر لمدة عام كامل بما يضمن السلامة العامة دون الإضرار بالحيوانات.

وضمت اللجنة المنفذة للحملة كلًا من الدكتورة نجوى نبيل مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، والدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة إدارة الأقصر البيطرية.

وأكدت المديرية استمرار جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السعار، من خلال تشكيل لجان دورية للفحص والتحصين، مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان.