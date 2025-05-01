بعد استقرار حالة الطقس.. استئناف حركة الملاحة النهرية بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر استئناف حركة الملاحة النهرية، اليوم الخميس- وذلك بعد هدوء موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة أمس.

وكانت حركة الملاحة النهرية، توقفت أمس بمعديتى أرمنت والأقصر، بتوجيهات محافظ الأقصر، لرؤساء المدن، برفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السئ، وعلى أثر ذلك ، تم إيقاف حركة الملاحة النهرية بإيقاف معديات الأهالى للبر الغربي وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقام اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتوفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين للبر الغربي عن طريق محور اللواء سمير فرج.

كما اطمئن محافظ الأقصر على استقرار حالة الطقس والرؤية الأفقية من خلال الاتصال برؤساء المراكز والمدن، وأصدر قرارًا بإستئناف حركة معديات الأهالي .

وكان قد اتخذ محافظ الأقصر حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة تمثلت فى وقف الدراسة بكافة مدارس المحافظة ، للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع هبوب عاصفة ترابية شديدة على جميع أنحاء الجمهورية.