مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حريق مخبز ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل في مخبز، وسط مدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل، في أحد المخابز وسط مدينة بنى سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات ورجال الإطفاء، و جرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المخبز، وأسفر الحريق عن مصرع عصام سعد، عامل، 53 عامًا، مقيم بقرية بنى هارون، وإصابة سعيد رمضان، 42 عامًا، حرق من الدرجة الثانية بنسبة 5% بالساعد الأيمن، ووليد محمد، 45 عامًا، حرق من الدرجة الأولى بالساعد الأيسر بنسبة 4%، ومحمد طه، 38 عامًا، حروق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن والرقبة بنسبة 5%.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.