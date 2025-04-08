تخدم 30 ألف مواطن.. محافظ المنيا يتفقد تطوير وحدة صحية في ملاطية (صور)

المنيا – جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل الوحدة الصحية بقرية ملاطية التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار متابعته لمنظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد أقسام الوحدة ومتابعة انتظام العمل، والتأكد من تواجد الطواقم الطبية والعلاجية. واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتورة نادية مكرم، وكيلة وزارة الصحة، حول إمكانيات الوحدة التي تخدم نحو 30 ألف مواطن، ويتردد عليها يوميًا ما بين 300 إلى 350 مواطنًا. وتضم الوحدة عيادات خارجية، قسم طوارئ، عيادة أسنان، استقبال، صيدلية، معمل تحاليل، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات.

كما تفقد المحافظ جاهزية وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي تُنفذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تمهيدًا لافتتاحها بنهاية الشهر الجاري. وأوضح القائمون على المشروع أن الوحدة مقامة على مساحة 1200 متر مربع، بمبنى رئيسي بمساحة 500 متر مربع يتكون من 4 طوابق، ويشمل معامل تحاليل، عيادات خارجية، قسم تنظيم الأسرة، طوارئ، استقبال، صيدلية، عيادة أسنان، بالإضافة إلى سكن مخصص للطاقم الطبي والتمريضي.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في هذا المجال.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتورة نادية مكرم، وكيلة وزارة الصحة، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سعودي عبد الرحمن، عضوي مجلس النواب، وهاني الجويلي، رئيس مركز مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين، حيث وجه بسرعة تنفيذ عدد من الطلبات، من بينها تحسين خدمات الصرف الصحي، إنشاء مقلب وسيط للقمامة، وإنشاء سوق خضار جديد يخدم أهالي القرية.

كما استجاب المحافظ لشكوى سيدة قالت إنها تعاني منذ 11 عامًا، ووجّه رئيس المركز بتوفير سكن ملائم لها بشكل فوري، ما دفع السيدة للتعبير عن امتنانها الكبير، مقدمة الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.