محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح خط مياه بمدينة بنها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الاثنين، على مُتابعة إصلاح خط مياه 400 ملل الكائن أمام أبراج الأمل بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

واستمع المحافظ، من المهندس المسؤول عن الإصلاح وكيفية إصلاحه وتوقيت الإنتهاء منه، موجهاً بضرورة حل هذا العطل حلاً جذرياً لعدم تعرض الخط للكسر مرة أخرى.

كما وجه محافظ القليوبية، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في حالة الاضطرار لغلق المياه، بتوفير سيارات مياه نقية لقاطني المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين

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فيما أوضحت المهندسة مروة مسرة مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنها، عودة الطريق لطبيعته في خلال ساعتين.

ووجه المحافظ بعدم الإكتفاء بالردم الرمل فقط وعمله بالخرسانه، كما وجه بضرورة التنسيق الدائم مع المرور لتسيير الطريق وعودتة لطبيعته بعد الانتهاء من الإصلاح.