ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.32% عند مستوى 51977 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 578.8 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 113 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 113.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.07% عند مستوى 51813 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 19.97%، ليغلق على سعر 575.71 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 479.88 جنيه.

وصعد سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 12.40%، ليغلق على سعر 10.97 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.76 جنيه.

وارتفع سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 11.31%، ليغلق على سعر 139.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 125.68 جنيه.

وزاد سهم المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى بنسبة 10.14%، ليغلق على سعر 31.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 28.6 جنيه.

وصعد سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 8.42%، ليغلق على سعر 10.3 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.5 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 6.73%، ليغلق على سعر 3.74 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.01 جنيه.

وتراجع سهم القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.33%، ليغلق على سعر 310.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 325.01 جنيه.

وهبط سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 3.48%، ليغلق على سعر 14.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.52 جنيه.

وانخفض سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 2.85%، ليغلق على سعر 25.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26 جنيهًا.

وتراجع سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 2.81%، ليغلق على سعر 5.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.05 جنيه.