ترميم مجمع الخدمات الحكومية في مدينة القرين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين، انتظام سير أعمال ترميم مجمع الخدمات الحكومية بالمدينة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 60 ٪ وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2024.

أوضح رئيس المدينة، أن مجمع الخدمات يضم مكاتب (التموين الإدارة الزراعية والبريد، الإتصالات، الوحدة الصحية، إدارة وفصول محو الأمية للتيسير علي المواطنين في الوقت والجهد لإنهاء مصالحهم وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات المتاحة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.