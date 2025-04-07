محافظ أسيوط يفتتح معمل التحول الرقمي لتدريب الأطباء والممرضات -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معمل تدريب إدارة المستشفيات للتحول الرقمي "HIS" بمركز تدريب النيل التابع لمديرية الصحة بأسيوط. يهدف المعمل إلى تدريب الأطباء والممرضات على ميكنة الخدمات الصحية ورفع مهاراتهم في التعامل مع الحاسب الآلي.

رافق المحافظ في جولته الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون الصحية، والدكتور عصمت كحيلة، أستاذ بكلية العلوم، وحسني الطويل، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، والقذافي عبد الرحمن، مدير الشؤون الإدارية بمديرية الصحة.

بعد الافتتاح، أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمعمل الذي يضم 18 جهاز كمبيوتر مقدمة من جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تدريب 10 من الكوادر الطبية ليكونوا مدربين.

أكد المحافظ على دعمه الكامل لتطوير وتحسين البنية الأساسية في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيدًا بتطوير المعمل وتوفير الأجهزة الإلكترونية. وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء والعاملين في المجال الصحي وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.