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السيطرة على حريق محدود داخل كلية التربية النوعية بطنطا -صور

03:58 م الأحد 06 أبريل 2025
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    حريق
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    حريق
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الغربية- مروة شاهين:

شهدت المنطقة المحيطة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، حريقًا محدودًا في بعض مخلفات القمامة المتراكمة خارج أسوار الكلية، وامتدت ألسنة اللهب لتصل إلى إحدى المناور الخالية داخل الكلية، والتي تحتوي على بعض المخلفات.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ يفيد بنشوب حريق داخل كلية التربية النوعية بجامعة طنطا.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية، وتمكنت من إخماد النيران، دون وجود إصابات أو خسائر .

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الغربية حريق كلية التربية النوعية طنطا
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