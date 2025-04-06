إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 سيدات، في حادث انقلاب سيارة أجرة (صندوق)، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، بالقرب من مدخل قرية السلطاني التابعة لمركز ببا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة: "شروق.ر.ز"، 20 عامًا، و "آية.س.ع"، 28 عامًا، و "فاطمة.م.أ"، 30 عامًا، و"آية.ص.س"، 26 عامًا، و "ليلى.هـ.م" 4 أشهر، و "عبير.ف.ع"، 20 عامًا.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.