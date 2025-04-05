الفريق أحمد خالد: خطة شاملة لوضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يمثل أولوية قصوى في خطط العمل بالمحافظة، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه، اليوم السبت، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تعد مركزًا صناعيًا وتجاريًا رئيسيًا في مصر، حيث تستحوذ على نحو 60% من حجم التجارة في البلاد، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية، مما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال دعم المستثمرين لتوسيع أنشطتهم بالمحافظة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد على أهمية تحفيز المبادرات التي تدعم الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل فعّال ومستدام.

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشادة بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.