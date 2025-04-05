مصرع سائق وإصابة 11 آخرين في حادث مروع على محور منفلوط بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي سائق مصرعه، وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على كوبري محور منفلوط بالطريق بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل رقم "5279 ى ر ج" وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى "خليفة.ع.ا" 38 عامًا، وإصابة "مرزق.س.م" 45 عامًا، و"يحيى.ظ.خ" 28 عامًا، و"ياسر.ظ.خ" 21 عامًا، و"أحمد.ح.م" 17 عامًا، و"حسن.س.م" 42 عامًا.

كما أصيب "محمود.ا.ع" 31 عامًا، و"هيثم.ح.س" 15 عامًا، و"حسين.س.م"27. عامًا، و"محمود.ا.م" 23 عامًا، و"حمدي.ظ.م" 26 عامًا وشخص مجهول الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.