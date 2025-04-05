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12 مصابًا على الأسفلت.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

02:39 ص السبت 05 أبريل 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء 12 شخصًا، أصيبوا في الساعة الأولى من اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وضمت قائمة المصابين: نجوى محمد مدني (42 سنة)، أسامه نبيل محمد (24 سنة)، سجده محمد علي (7 سنوات)، سمر عبد العزيز هاشم (38 سنة)، رحيم محمد علي (4 سنوات)، جنى محمد علي (11 سنة)، رجب أحمد الأمير سيد (66 سنة)، أيمن رجب أحمد (41 سنة)، علي محمد علي (10 سنوات)، علي محمد علي (19 سنة، طالب)، محمد محمود علي (15 سنة)، فاطمة محمود علي (5 سنوات).

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا، بينهم 6 أطفال، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج، بسحجات وكدمات وكسور متفرقة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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انقلاب سيارة ميكروباص ننشر أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا
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