إصابة 12 شخصًا بينهم 6 أطفال في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:



أُصيب 12 شخصًا، بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وتبيّن إصابة جميع الركاب بسحجات وكدمات وكسور متفرقة باليدين والساقين، وجميعهم من محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.