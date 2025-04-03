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محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى تمى الأمديد ويوجه بتوفير أطباء وممرضات لخدمة المرضى

04:32 م الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 9 صورة
    طارق مرزوق
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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بمستشفى تمى الامديد المركزي بأبوالصير، والتقى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الدائم على متابعة أوضاع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمرضى والعمل على تلبية احتياجاتهم، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة.

كما شدد على أهمية الانضباط داخل المستشفى والتعاون بين جميع العاملين، لضمان تقديم خدمة لائقة.

كما كلف المحافظ الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الصحة بدراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في مختلف التخصصات، وتعزيز فرق التمريض، بالإضافة إلى دعم المستشفى بأفراد الأمن والعمال لضمان الحفاظ على النظام وتقديم المساعدة للمرضى والمترددين.

وأكد "مرزوق" أن جولاته الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة طبية متكاملة تليق بأهالي الدقهلية.

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طارق مرزوق الدقهلية مستشفى تمى الامديد المركزي أبوالصير
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