العاصفة الترابية.. جامعة الإسكندرية تحدد موقف الدراسة غدًا

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة بشأن تعرض البلاد لعواصف ترابية.

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء، أن القرار لا يشمل بعض الفئات المستثناة، مثل القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى النوباتجيات وما يقرره عمداء الكليات والمعاهد بحسب الحاجة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحدوث حالة من عدم الاستقرار في الطقس غدًا، تشمل رياحًا شديدة وأتربة عالقة، ما دفع عدة جهات تعليمية إلى تعليق الدراسة مؤقتًا حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.