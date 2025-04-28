تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سريعة التحضير، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "محمد.ق.ع"، 32 عامًا، و أبنائه "حبيبة"، 11 عامًا، و "فهد"، 7 أعوام، و "نور"، 6 أعوام، إلى المستشفى، مصابين بمغص، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم شعيرية سريعة التحضير فاسدة بمنزلهم بإحدى قرى مركز ناصر.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.