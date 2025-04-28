محافظ أسيوط يوجه بنقل 30 طنًا من الأخشاب المتهالكة من الصحة للتعليم الفني - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء أبو النصر مع قيادات القطاع الصحي، بقيادة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، بمقر مديرية الصحة والسكان.

حضر الاجتماع النائب الحسيني جلال، والنائب أحمد الشناوي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجي.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع سبل تحسين الخدمات الصحية واستغلال الإمكانات المتوفرة، بما في ذلك المعدات المعطلة، من خلال صيانتها وإعادة تدويرها.

وفي هذا السياق، أصدر توجيهاته بإجراء صيانة وإصلاح لـ 120 سريرًا و60 كرسيًا متحركًا متهالكًا عبر المركز الشامل للتأهيل بنين بمركز الفتح التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لإعادة استخدامها في المنشآت الصحية.

كما وجه المحافظ بإجراء صيانة شاملة لأجهزة الكمبيوتر والطابعات الموجودة بالمخازن للاستفادة منها بدلاً من تركها دون استخدام.

بالإضافة إلى ذلك، أمر بنقل 30 طنًا من الأخشاب المتهالكة و10 آلاف جركن فارغ من مديرية الصحة إلى قطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة منتجات مختلفة، مما يساهم في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات العامة والوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل.

وأكد اللواء أبو النصر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين الأداء وضبط المنظومة، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.