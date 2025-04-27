نجوم الفن يتوافدون على مسرح سيد درويش في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء مساء اليوم الأحد، للمشاركة في افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي انطلقت على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

كان في مقدمة الحضور الفنان محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والفنانة شيري عادل، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة ناهد السباعي؛ بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجان التحكيم وكوكبة من نجوم السينما.

تضمن حفل الافتتاح، الذي أحيته الفنانة بشرى، تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية"، تقديراً لمسيرتها الفنية الغنية بالأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون. كما جرى تكريم الفنان أحمد مالك باعتباره من أبرز المواهب الشابة في مجال السينما والدراما المصرية.

وعرض خلال الحفل فيلم "Hatch" الكندي، إلى جانب فيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، عرضاً فنياً.

وتشمل لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج المصري يسري نصرالله كرئيس لها، بالإضافة إلى كاميل فارين مبرمجة الأفلام بمهرجان كليرمونت فيران، وميلياوشا أيتوغانوفا المنتجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا المخرج ومدير البرمجة بمهرجان بيو الدولي، بجانب الفنانة شيري عادل. كما تضم لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين الناقدين عصام زكريا، ورانيا يوسف، وضياء مرعي.

أما لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة، فتتألف من الممثلة ناهد السباعي، والمنتج المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

ويتنافس ضمن المسابقة العربية تسعة أفلام من دول عربية عدة، بينما تشمل مسابقة الطلبة ثمانية أعمال مصرية تُعرض معظمها لأول مرة عالمياً. ويشهد المهرجان هذا العام تنافس 20 فيلماً في قائمة الأفلام الروائية، و11 فيلماً ضمن فئة التحريك، وسبعة أعمال ضمن الأفلام الوثائقية.

وتنطلق فعاليات الحلقات النقاشية يوم الثلاثاء المقبل في المتحف الروماني بالإسكندرية، حيث تُعقد ندوة بعنوان "دور المرأة في الفن" بمشاركة الفنانة انتصار والمخرجة كوثر يونس، لبحث التحديات التي تواجه المرأة في الصناعة الفنية. كما يشهد يوم الأربعاء حلقة نقاشية بعنوان "رقمنة التراث الفني"، بمشاركة الفنان محمود حميدة، ورجل الأعمال خالد حميدة، والفنان أحمد شاكر، والمخرج حازم العطار.

ويستمر المهرجان حتى 2 مايو المقبل، ويشمل عروضاً للأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة. يُذكر أن المهرجان الذي أُسس عام 2015، تنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة وعدد من الجهات الأخرى.