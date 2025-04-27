محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية يوم حصاد القمح بمدينة فايد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، احتفالية “يوم حصاد محصول القمح – الذهب الأصفر” لموسم 2025، بمركز ومدينة فايد، بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، إلى جانب ممثلي الجمعيات الزراعية وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أهمية محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الفلاحين، من خلال توفير التقاوي عالية الجودة بأسعار مدعومة.

وأوضح أكرم أن محافظة الإسماعيلية، رغم طبيعتها الصحراوية، تملك فرصًا واعدة للتوسع في زراعة القمح، حيث تبلغ المساحات المزروعة هذا الموسم نحو 34 ألف فدان.

كما شدد على أهمية ربط طلاب التعليم الفني الزراعي بالواقع العملي، من خلال تدريبهم في الحقول على الأساليب الحديثة للزراعة والميكنة وتقنيات تقليل الفاقد، بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام بتوريد المحصول إلى الصوامع والشون المخصصة، مؤكدًا أن الدولة تعتبر توريد القمح “مهمة قومية”، ولن يتم السماح بأي تهاون في هذا الملف الحيوي.

وأشاد بالدور الحيوي للمزارعين، مع تعهده بتقديم كافة أشكال الدعم لهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

من جانبه، كشف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف هذا الموسم توريد نحو 40 ألف طن قمح، وقد تم حتى الآن توريد 8331 طنًا، بنسبة إنجاز بلغت 21%.

وأوضح أن عدد الحقول الإرشادية بلغ 26 حقلًا موزعة على مستوى المحافظة، وتم توفير التقاوي المجانية من أجود الأصناف، مثل “مصر 4” و”سدس 14” و”سدس 15” و”جيزة 171”.

وأضاف شطا أن المديرية نفذت حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة مراحل نمو وحصاد القمح، مع إدراج المحافظة ضمن مبادرة “ازرع”، التي شهدت توزيع 400 شيكارة تقاوي مخفضة السعر بنسبة 20%.

كما تم التأكيد على استمرار التواصل مع المزارعين عبر المهندسين والمرشدين الزراعيين وعلماء مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني، ونشر التوصيات الفنية الخاصة برفع الإنتاجية ومكافحة الآفات والأمراض.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية لتخزين القمح، أوضح شطا أن الإسماعيلية تمتلك أربع صوامع معدنية: صومعتان تتبعان شركة مطاحن شرق الدلتا بطاقة 32 ألف طن، و صومعتان تتبعان الشركة القابضة للصوامع والتخزين بطاقة 90 ألف طن في مركزي القنطرة شرق وأبو صوير.

بالإضافة إلى مركزين لتجميع القمح تابعين للبنك الزراعي بالقصاصين وأبوسلطان، بسعة إجمالية تبلغ 12630 طنًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى قرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم استلام القمح المحلي، والذي اعتمد بموجبه رئيس مجلس الوزراء حافزًا إضافيًا للمزارعين، ليصل سعر توريد الأردب إلى 2200 جنيه درجة نظافة أولى، و2150 جنيها للدرجة الثانية، و2100 جنيه للدرجة الثالثة، مما لاقى استحسان مزارعي الإسماعيلية.