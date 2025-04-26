جنوب سيناء تنظم فعاليات متنوعة للشباب في الفنون والرياضة والثقافة -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية، التابعة لإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذه التدريبات تهدف إلى تنمية الجانب الفني والإبداعي لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية، وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جاري الاستمرار في فعاليات مبادرة اللياقة البدنية بالشوارع و الميادين والحدائق بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات المشروعات القومية الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة كل جمعة بالشوارع والميادين والحدائق بالتنسيق مع المديرية، تحت شعار "لياقة المصريين مشروع ممارسة التمرينات الرياضية مش جرى" بل تمرينات بالشوارع والميادين والحدائق، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية.

وأشار إلى المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الأنشطة الرياضة بالشوارع والميادين والأماكن العامة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، لاستثمار طاقات وأوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابي بناءً ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، وتعتبر اللياقة البدنية أساسًا لتحقيق حياة صحية ونفسية متوازنة، ومليئة بالطاقة والنشاط.

وأشار إلى أن جاري تواصل فعاليات شعبة المنتدى الثقافي بمركز التنمية الشبابية بالطور، ضمن الشعب التخصصية التابعة لإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة تدريباتها الدورية، وتهدف الشعبة إلى إعداد جيل ثقافي متميز يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي للنشء، والذي يمكن من خلاله المشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية داخل المجتمع.