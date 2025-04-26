مليئة بالشوائب والحشرات.. إعدام كميات من الألبان وإغلاق معمل جبنة بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى، دمنهور ، كوم حمادة ، إيتاى البارود حملات رقابية مكثفة على معامل الجبن ومراكز تجميع الألبان.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع معمل بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية لتصنيع الجبن الرومي بعزبة عبد الله شوشان التابعة لقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

وبمراكز دمنهور، كوم حمادة، وإيتاي البارود تم :-وجرى إعدام كميات من الألبان مليئة بالشوائب والحشرات، و غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وكذلك محضرين لمخالفة قرار الأوعية و انتهاء صلاحية ثلاث صفائح جبن.